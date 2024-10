Pokazała się w skórzanej mini. Tak ubrana spacerowała po mieście

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par w polskim show-biznesie. Od lat są obecni w mediach. Zdobywają sympatię zarówno na ekranie, jak i w sieci.

Ostatnio opublikowała kolejne wideo. Na nagraniu Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zaprezentowali swoje stylizacje. Aktorka włożyła płaszcz w odcieniu khaki, do którego dobrała sweter z golfem, skórzaną spódnicę oraz sznurowane workery.

Czarne buty na masywnej podeszwie wciąż cieszą się ogromną popularnością. Wybór Macieja Dowbora padł na pikowaną kurtkę, rozpinany sweter i czarne spodnie - zestaw w sam raz na co dzień.

