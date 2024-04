Buty Sochy to hit na wiosnę. Biją na głowę klasyczne baleriny

Płaskie buty w lamparcie cętki wydają się absolutnym szaleństwem, ale stylizacja Sochy to dobry przykład na to, że można je włożyć do wszystkiego – i to z genialnym rezultatem. Takie buty będą też strzałem w dziesiątkę do prostych sukienek, denimowych szortów w rockowym stylu, a nawet do spódnic we wzory.