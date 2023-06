Pokazała się w tym na wizji. Wpadkę zobaczyła cała Polska

Anna Kalczyńska postawiła na stylizację zdominowaną przez pastelowy, żółty kolor . Choć pastele są wiosennymi klasykami, to jednak warto wiedzieć, że w tym sezonie rządzą bardziej nasycone kolory, w tym kanarkowa żółć. Dziennikarka włożyła delikatną, zwiewną sukienkę ozdobioną falbankami oraz nieco oversizową marynarkę . Trzecim elementem tego looku były brązowe sandałki na słupkach i platformach. Co zatem poszło nie tak?

Prawdopodobnie wszystko wyglądałoby znacznie lepiej, gdyby Anna Kalczyńska rozpięła marynarkę. Niestety, na zdjęciach rzuca się w oczy to, że kształty sylwetki zostały ukryte, występują same proste linie. Ponadto długa marynarka zaburzyła proporcje – wydłużyła tułów i skróciła nogi.

Ostatnim problemem były bez wątpienia buty. Brązowe sandały na słupkach i platformach były zbyt masywne w przypadku tej pastelowej i stosunkowo lekkiej w odbiorze stylizacji. Lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie monochromatycznego looku i dobranie do niego żółtych szpilek lub sandałków z cienkimi paseczkami.

