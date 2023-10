Pokazała się z folią na twarzy. Wiadomo, co robiła

Co poprawiała sobie Ewa Gawryluk?

Pod zdjęciem na Instagramie nie zabrakło wielu pytań o zabieg aktorki. Gawryluk nie trzymała obserwatorów w niepewności i przyznała się, że poddała się zabiegowi stymulacji tkanek. Wykonuje się go za pomocą preparatu, który wstrzykiwany jest w skórę. Działa on liftingująco i odmładzająco, a do tego wygładza zmarszczki.