Pokazała się w uroczym sweterku z różą. Ma go też Krupińska

Sweter od Łukasza Jemioła jest hitem wśród gwiazd

Julia Wieniawa zaprezentowała się na InstaStories w jasnoszarym swetrze, który już na pierwszy rzut oka wygląda, jakby został stworzony z tkanin wysokiej jakości. Na stronie internetowej Łukasza Jemioła szybko można wyczytać, że model składa się w 70 proc. z wełny merino, a w 30 proc. z kaszmiru, przez co jest niezwykle ciepły. Choć jego krój jest prosty, to wyróżnia się materiałowym kwiatem przy szyi, czyli uroczym detalem, który w 2023 roku bił rekordy popularności i był namiętnie doszywany m.in. do koszul czy sukienek.