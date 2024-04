Pokazała stylizację, w której wybrała się do filharmonii. Klasa i szyk

Maria Dębska pojawiła się w stołecznej Filharmonii Narodowej, by w ramach Timeless Film Festival posłuchać kompozycji napisanych do filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego. Aktorka uwielbia bowiem obcować ze wszelkimi formami sztuki. W filharmonii znalazła chwilkę, by zrobić sobie zdjęcie w lustrze i opublikować je na InstaStories.