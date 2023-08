Pokazała sukienkę "po domu". Pytają, czy to zdjęcie z "CKM-u"

Internauci podzieleni

Jeansowa sukienka z dekoltem nie spodobała się wszystkim obserwatorom Zawadzkiej. Wielu z nich skomplementowało stylizację, jednak wśród komentarzy pojawiły się słowa krytyki. "Proszę mi wytłumaczyć, na co mamy patrzeć? Na biust czy na artyzm obrazu? Bo jak na razie wychodzi to dziwnie", "Czy to CKM, czy jeszcze Instagram?" - czytamy w sekcji komentarzy.