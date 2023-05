Pokazała swoją matkę. Chciała zrobić z niej gwiazdę

"Mama. Pomoże zawsze, kiedy potrzebujesz. Nakarmi, nawet gdy nie ma za co. Przytuli, gdy ci smutno. I kocha bez względu na wszystko - bo byś nie zrobił. Po prostu mama to mama i nikt jej nie zastąpi. Przedstawiam Wam moją Mamę Romcię, którą usilnie proszę od kilku lat, żeby wzięła udział w "Królowych", ale konsekwentnie odmawia, argumentując: ty już raz dziecko karierę w swoim życiu zrobiłaś i przez to o mnie cała Polanica gadała, już więcej rozgłosu nie potrzebuję" - pisała we wrześniu 2020 roku.