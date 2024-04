Pokazała szalone oblicze. Mało kto odważyłby się na takie spodnie

Aleksandra Kwaśniewska , która znana jest z dobrego stylu, jak również wysublimowanego poczucia humoru, postanowiła przeanalizować "modowe rady dla kobiet po 40-tce" . Przytoczone zasady, które stanowią o odpowiedniej kolorystyce, fasonach ubrań i obowiązującej długości spódnicy, "eksperci" przez długie lata wbijali kobietom do głów. Co Kwaśniewska zrobiła z tą wiedzą? Sama zobacz.

To jeszcze nie wszystko. Kolejna "złota rada" dotyczyła długości spódnicy, a konkretnie "miniówki", której zgodnie ze sztywną etykietą ubioru czy poglądami naszych babć nie wypada nosić w dojrzałym wieku. "Nie chcesz przecież narazić się na śmieszność" - dodała Kwaśniewska.

Co Aleksandra Kwaśniewska sądzi o stylizacyjnych poradach kierowanych do kobiet 40+? Jej ubranie mówi samo za siebie. Odkąd w modzie wszystkie ruchy są dozwolone, granica między męską a damską szafą ulega zatarciu, rozmiar nie ma znaczenia, a pokazy mody zamykają panie, które na torcie zdążyły zdmuchnąć czterdzieści świeczek - wspomniane zasady możemy jedynie spisać na kartce i wrzucić do kosza.