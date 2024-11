Oto co myśli o wygranej Trumpa. "Wyjątkowo celnie"

Grafiki Matyldy Damięckiej niemal zawsze wywołują skrajne emocji. 6 listopada 2024 roku na Instagramie artystki pojawił się wpis nawiązujący do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Damięcka w swoim stylu wyraziła, co myśli o wygranej Donalda Trumpa.

Matylda Damięcka stworzyła grafikę przedstawiającą flagę, która składa się z trzech kolorów: białego, niebieskiego oraz czerwonego - jak rosyjska. Powstała ona przez domalowanie białego i czerwonego paska na granatowym fragmencie flagi Stanów Zjednoczonych. W efekcie na środkowym niebieskim pasku widzimy białe gwiazdki. Ilustrację można interpretować, jako próbę zobrazowania, co może oznaczać wygrana Trumpa w wyborach.

Wymowny jest również opis posta: "Wybóя" - przeczytamy we wpisie. Odruchowo czytamy "wybór", ale ostatnia litera tylko przypomina "r". W cyrylicy, którą posługują się Rosjanie, czytamy ją jako "ja".

Aż huczy od plotek. Wyciekło, co zrobi, gdy Trump wygra wybory

