Pokazała, z kim żyje. Cała seria intymnych zdjęć

Anita Werner od przeszło 20 lat jest związana ze stacją TVN. Prezenterkę można oglądać m.in. w roli prowadzącej "Fakty po faktach", a także "Fakty po południu". Co ciekawe, dziennikarka miała też swoją przygodę z aktorstwem - wystąpiła w kilku produkcjach filmowych, jednak po pracy na planie serialu "Zostać miss" postanowiła zmienić ścieżkę kariery.

Od 2018 roku partnerem życiowym Werner jest Michał Kołodziejczyk. Dziennikarze raczej nie afiszują się swoim uczuciem, jednak co pewien czas, gdy nadarzy się ku temu wyjątkowa okazja, publikują wspólne zdjęcia. Osobistego wpisu nie mogło zabraknąć u Werner w Międzynarodowym Dniu Mężczyzn. Prezenterka TVN-u nie ukrywa, że jest szczęśliwa i cieszy się każdą chwilą spędzoną z Kołodziejczykiem.

Internauci nie mają wątpliwości, że zakochani odnaleźli się we właściwym momencie i tworzą szczęśliwy związek.

"Ależ się kochacie, wspaniale"; "Para też najfajniejsza"; "Piękna para, lubię was oglądać" - przeczytamy pod najnowszym wpisem Werner.

Wcześniejszy związek dziennikarki przerwała okropna tragedia. Partnerem Anity Werner był wówczas fotograf Kacper Godycki-Ćwirko. Mężczyzna zmarł nagle w trakcie podróży po Afryce. To był wyjątkowo trudny czas w życiu prezenterki.

