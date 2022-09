Anita Werner wspomina wakacje, pokazując zdjęcie z ukochanym. "Jesteście niesamowici, aż miło patrzeć"

Dziennikarka ostatnio wyznała obserwatorom na Instagramie, że po miesiącach ciężkiej pracy, udało jej się przebiec maraton. Wrzuciła do sieci kilka zdjęć z tego wydarzenia. Do jednego z nich pozuje ze swoim partnerem. W opisie Anita Werner podziękowała Michałowi Kołodziejczykowi. Mężczyzna był dla niej wielkim wsparciem w przygotowaniach do biegu.