Pokazała zdjęcie przy wodospadzie. Jej kostium kąpielowy to hit

A to wszystko wiemy z Instagrama, gdzie gwiazda TVP jest bardzo aktywna. Do tej pory na swoim profilu zebrała już 580 tys. obserwujących. W ostatnich dniach raczy ich fotografiami w wakacyjnych stylizacjach i kostiumach kąpielowych. Ostatnio opublikowała zdjęcie, do którego zapozowała w pięknej scenerii z wodospadem w tle. Strój, w którym pręży się na skale, jest idealnym wyborem dla kobiet z większym biustem.