Ulubione buty Cichopek. Latem nosi je bez przerwy

Jakie buty najczęściej nosi latem Katarzyna Cichopek? Odpowiedź może was zadziwić, bo to wcale nie są sandałki czy klapki. Gwiazda TVP nie rozstaje się bowiem z białymi butami sportowymi. Najchętniej nosi je w duecie z jednym elementem garderoby i to będzie dla wielu zaskoczenie numer dwa. Próbowałaś już takiego looku na sobie? Sprawdź.