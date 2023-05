Pokazali "tureckie zęby". Ludzie łapią się za głowę

"Tureckie zęby" to popularny zabieg, na który decyduje się mnóstwo osób. Po sieci krążą ostrzeżenia od specjalistów, którzy uprzedzają, że operacja ta może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Aisha i Hader marzyli o tym, aby upodobnić swoje uśmiechy. Bez względu na opinię publiczną, wsiedli w samolot i polecieli do Turcji. Po wszystkim efektami pochwalili się na TikToku, co nie wszystkim się spodobało.