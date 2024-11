Pokolenie Z rusza na Black Friday. Kulminacja listopadowego święta wyprzedaży już 29 listopada

Płatna współpraca z Allegro

Black Friday to w handlu jeden z najgorętszych momentów w roku. Szacuje się, że w takich branżach jak moda czy elektronika obroty tego dnia stanowią ponad 1/4 wszystkich zamówień online w listopadzie. Bo już od dobrych kilku lat w trakcie Czarnego Piątku kupujemy przede wszystkim w internecie. Dla przykładu już ponad 60 proc. zakupów modowych na Black Friday odbywa się w sieci.

Królem listopadowych wyprzedaży jest pokolenie Z. 66 proc. młodych osób z roczników 1996–2000 zamierza w tym roku skorzystać z promocji podczas Black Week, Black Friday i wieńczącego zakupowy festiwal Cyber Monday – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez agencję PMR Market Experts. Zetki, które nie rozstają się ze swoimi smartfonami, ofert będą szukać głównie online. Tylko 10 proc. najmłodszych konsumentów na zakupy zamierza udać się wyłącznie do sklepów stacjonarnych.

Generacji Z pod względem zamiłowania do polowania na promocje niewiele ustępują Millenialsi (roczniki 1981–1995). W tej grupie klientów zakupy z okazji Black Friday chce zrobić 61 proc. osób, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z 2023 r. Starsi konsumenci – pokolenie X (1965–1980) i Baby Boomers (1946–1964) mają nieco mniejszy entuzjazm do zakupowego szaleństwa, ale i tak udział tych grup w święcie wyprzedaży jest istotny z perspektywy przedsiębiorców. W tym roku zapowiedziało go odpowiednio 45 i 37 proc. respondentów.

Oszczędzaj na zakupach nawet do 50 proc.

Powody, dla których konsumenci polują na czarnopiątkowe rabaty, są podobne. Na pierwszym miejscu znalazła się chęć zaoszczędzenia na świątecznych prezentach (73 proc. łącznych wskazań ankietowanych). Na kolejnych pozycjach uplasowały się takie odpowiedzi jak: kupowanie rzeczy na zapas (55 proc.), produktów, na które na co dzień nas nie stać (53 proc.) oraz prezentów z myślą o innych okazjach niż święta, np. urodziny czy imieniny (52 proc.).

Dla niemal połowy konsumentów w Polsce pierwszym wyborem podczas zakupów z okazji Black Week czy Black Friday jest Allegro. Według badania przeprowadzonego przez SW Reaserch 48 proc. ankietowanych wskazało największy rodzimy marketplace jako miejsce, w którym najchętniej korzysta z listopadowych promocji. Na Allegro zakupowe święto trwa już od początku listopada, ale tradycyjnie im bliżej jego kulminacji, tym więcej gorących ofert. W przededniu Black Friday użytkownicy mogą liczyć na naprawdę solidną rozgrzewkę. W ofercie startującej 27 listopada platforma przygotowała setki produktów z rabatami sięgającymi nawet 50 proc.

Warto pamiętać, że subskrybenci programu Allegro Smart! mogą korzystać z obniżonej wartości zamówienia, która gwarantuje bezpłatną dostawę do automatu paczkowego lub punktu odbioru. Do 2 grudnia, aby nie płacić za przesyłkę, wystarczy zrobić zakupy za jedyne 30 zł (standardowa cena to 45 zł). Oczywiście abonenci Smart! mogą niezmiennie korzystać z bezpłatnych dostaw kurierem przy zakupach za min. 65 zł.

Tych ofert na elektronikę nie możesz przegapić

Festiwal Black Weeks na Allegro to m.in. mnóstwo markowej elektroniki w najlepszych cenach. Teraz wybierając smartfon realme C53, można zaoszczędzić aż 355 zł (telefon poza promocją kosztuje 799 zł)! To szybki i wydajny sprzęt idealny do intensywnego codziennego użytkowania. Dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 oraz 5 GHz eliminuje problemy z szybkością połączenia. Smartfon pracuje na systemie operacyjnym Android 13.

Sporo w kieszeni można też zostawić, kupując na Allegro bezprzewodowe słuchawki douszne Apple AirPods 3 gen. W tym przypadku cena z okazji Black Weeks wynosi 499 zł (zamiast 729). Słuchawki są lekkie i znakomicie dopasowane. W uchu układają się pod optymalnym kątem, by zapewnić użytkownikowi komfort i jak najwyższą jakość dźwięku. Co istotne, AirPods 3 gen są u nasady o 1/3 krótsze niż poprzednie modele oraz mają czujnik ułatwiający sterowanie muzyką i rozmowami.

Bezprzewodowe słuchawki Apple AirPods 3 gen © materiały partnera

Na Allegro połączysz przyjemne z pożytecznym

Jakie jeszcze promocje czekają aktualnie na Allegro? Nie sposób przejść obojętnie obok oferty na robota sprzątającego Roborock S8 Max V Ultra. Produkt w promocji kosztuje 3999 zł (poza 5224 zł). Sprzęt na zawsze zmienia podejście do domowych porządków. Wyposażony w podwójny moduł wibracyjny ulepszony mop z łatwością radzi sobie z kurzem, brudem i zaschniętymi plamami (częstotliwość szorowania wynosi 4000/min). Co więcej, podczas czyszczenia dywanów unosi się do 20 mm nad podłogą, umożliwiając jednoczesne odkurzanie i mycie bez zawilgocenia wykładziny, a dzięki zaawansowanej technologii czyszczenia od narożnika do krawędzi dociera do trudno dostępnych miejsc. Robot posiada funkcję rozpoznawania przeszkód oraz inteligentnego asystenta głosowego.

Robot sprzątający Roborock © materiały partnera

Gdy robot będzie za nas sprzątał, my wolną chwilę możemy poświęcić na relaks z książką. W ofercie przygotowanej na Black Weeks znajdziemy czytnik PocketBook Era 700. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i ma komfortowy, 7-calowy ekran. O ochronę wzroku dba funkcja SMARTlight, która pozwala na czytanie o każdej porze dnia i nocy. Intensywność i barwę podświetlenia można dostosować ręcznie lub postawić na automatyczne dopasowanie. Bateria 1700 mAh pozwala cieszyć się przyjemnością czytania nawet przez kilka tygodni bez ładowania, a 16 GB pamięci umożliwia przechowywanie tysięcy ebooków i setek audiobooków. W ofercie na Black Weeks urządzenie kosztuje 649 zł (cena regularna to 949 zł).

Black Weeks na Allegro to też znakomita okazja, aby pomyśleć o prezentach dla dzieci na mikołaja i pod choinkę. Na platformie znajdziemy ogromny wybór zabawek, gier planszowych, zestawów LEGO czy lalek. A wszystko tańsze nawet o połowę! Przykładowo na zestawie LEGO Disney 43249 Stitch można zaoszczędzić kilkadziesiąt zł. Złożona z ponad 700 elementów figurka z 20-centymetrową postacią Stitcha ubranego w hawajską koszulę z rożkiem lodów w dłoni z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom bajki Lilo i Stitch. Cena? 169 zł (poza promocją – 219 zł).

Zestaw LEGO Disney Stitch © materiały partnera

Więcej gorących promocji z okazji Black Weeks znajdziesz na Allegro.

