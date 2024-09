Pokonała raka. Teraz namawia do badań

Katarzyna Piekarska jest prawniczką i posłanką Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie IV kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dwa lata temu zdiagnozowano u niej raka piersi . Posłanka musiała zrezygnować z pracy na rzecz leczenia. W wywiadzie udzielonym "Faktowi" opowiedziała, jak wyglądała jej walka z chorobą i zaapelowała do kobiet, aby korzystały z badań profilaktycznych.

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór wśród kobiet. Jak donosi serwis Onkonet, " w Polsce co roku taką diagnozę słyszy ponad 22 tys. kobiet, a u 5–10 proc. z nich nowotwór rozpoznawany jest od razu w stopniu zaawansowanym".

Polityczka do końca życia będzie musiała poddawać się regularnym badaniom profilaktycznym, do czego namawia też inne Polki.

