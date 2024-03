Polacy go uwielbiają. To najgorsze smarowidło do chleba

Na początku rozgnieć twaróg widelcem, następnie dodaj żółtko oraz sodę oczyszczoną. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki - najlepiej dalej używając widelca. Przełóż masę do garnka i wstaw do kąpieli wodnej. Mieszaj, aż ser całkowicie się rozpuści, a następnie dodaj przyprawy do smaku. Tak przygotowaną masę przełóż do mniejszej miseczki, by serek szybciej stężał. Przechowuj w lodówce.