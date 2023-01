Polacy ją uwielbiali. Zaskakujące, jak wygląda dziś

Gabi Gold była prawdziwą gwiazdą "Herbatki u Tadka" - programu, który współprowadziła z Tadeuszem Drozdą. Razem tworzyli bardzo zgrany duet i szybko zdobyli serca widzów, dzięki czemu Gold była znana nie tylko w rodzimych Czechach, ale i w Polsce. Mimo wszystko, najważniejsza była dla niej zawsze muzyka i to z nią jest wciąż związana. Nie porzuciła jednak polskiej telewizji. W 2019 roku artystka prowadziła jeden z programów w telewizji TVS "My wam to zagramy".