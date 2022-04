Znają się jeszcze ze szkoły, przed nimi złote gody. Wielka miłość Tadeusza i Ewy Drozdów

Początek wielkiej miłości Tadeusza i Ewy Zdrozdów

Po maturze ich drogi się rozeszły. Co prawda, uczyli się w tym samym mieście, ale pochłonęły ich nowe studenckie znajomości. Dopiero, gdy dwudziestoletni Drozda zaprosił swą licealną sympatię na jeden z autorskich kabaretów, uczucie młodziutkiej Ewy odżyło. - Poszłam za kulisy pogratulować mu sukcesu. Tym sposobem odnowiliśmy znajomość. Imponował mi tym, co robi i przez to stawał mi się coraz bliższy - wspomina kobieta.