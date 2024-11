Polacy o Black Friday. "Kupiłam już żelazko"

Choć Black Friday, czyli polski Czarny Piątek przypada 29 listopada, Polacy już od kilku tygodni korzystają z promocji w sklepach. Co sądzą o tym dniu? Czy mają już za sobą zakupy? Opinie są zróżnicowane. - Myślę, że to jest jedna wielka ściema. Ceny są praktycznie takie same - stwierdziła jedna rozmówczyni. - Bardzo fajna sprawa, kupiłam już żelazko. Była duża promocja. Z 2390 na 1599 zł - powiedziała inna.

