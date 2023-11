Polacy się nim zajadają. "To resztki mięs z marketów"

Pocieszającą wiadomością było potwierdzenie przez eksperta, że w potrawie nie znalazło się mięso konia, kozy czy osła. W zamian za to kupujemy wieprzowinę, wołowinę oraz drób. Zamiana rodzaju tego składnika to jednak niejedyny problem. Kiedy dziennikarz dotarł do miejsca, w którym przygotowywane jest mięso na kebaby, jego oczom ukazał się mało apetyczny obraz.