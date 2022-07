Połącz styl z wygodą i wybierz modną bluzę! Sprawdź, jakie modele królują w letnich trendach

Krótkie i długie bluzy damskie – eksperymentuj latem z długością

Krótkie bluzy damskie nie są niczym nowym w trendach. Wygodne i kobiece modele w wersji crop już od kilku sezonów królują i na Instagramie, i na sklepowych wieszakach. Jeśli do tej pory nie dałaś im szansy, to najwyższy czas to zmienić. W szczególności polecamy je dziewczynom, które lubią odsłaniać brzuch. A które z nich będą najlepszym wyborem? Naszymi letnimi faworytami są krótkie bluzy damskie z napisami, o kroju oversize lub z asymetrycznym dołem.