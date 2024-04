Połączenie sztuki ze sztuką, czyli finisaż wystawy "A Coloured Story" Idowu Oluwaseuna & pokaz nowej kolekcji marki BezAle

Kilka słów o marce BezAle

BezAle to nie tylko marka odzieżowa, to również manifest siły, niezależności i wspólnoty. Działamy ogólnopolsko na rzecz inkluzywności i społecznej odpowiedzialności. Wierzymy, że każda kobieta, niezależnie od wieku, pochodzenia, koloru skóry czy sylwetki, jest piękna bez żadnego ale. Nasza marka to nie tylko ubrania, ale także idea wspólnoty silnych i niezależnych Kobiet BezAle, które inspirują się nawzajem do osiągania wyznaczonych celów. Zwracamy uwagę na społeczną odpowiedzialność, wspierając także osoby z niepełnosprawnościami, co doskonale wpisuje się w naszą ideę "Moda bez granic".