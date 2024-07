Połączyła dwa kontrowersyjne trendy. Tylko spójrzcie na jej stylizację

Julia Wieniawa od lat śmiało eksperymentuje z modą. Nie ogranicza się do basiców. Wręcz przeciwnie. Jej wybory są niejednokrotnie absolutnie szalone. Co nie oznacza, że polskiej "it-girl" nie interesują pojawiające się na horyzoncie nowe trendy. Często wykorzystuje je w stylizacjach, by udowodnić, że jest na bieżąco.

W ostatnim czasie ulubiła sobie szczególnie dwa, które dla wielu osób są kontrowersyjne, a nawet "nie do przejścia". Teraz połączyła je w stylizacji, którą zaprezentowała na instagramowym profilu (obserwowanym przez ponad dwa miliony osób). Jednocześnie ogłosiła, że szykuje nowy projekt filmowy z przyjacielem i niezwykle uzdolnionym aktorem Maciejem Musiałowskim.

Młode pokolenie uwielbia te spodenki

Julia Wieniawa pokochała spodenki, które rozpromowało pokolenie Z. Mowa o jortsach, czyli jeansowych spodenkach z szerokimi nogawkami sięgającymi kolan. Choć nie służą sylwetce, zyskały ogromną popularność i dążą do tego, by wyprzeć kuse szorty uwielbiane przez milenialsów. Tym razem aktorka i piosenkarka połączyła model z jasnego denimu ze zwykłym, białym T-shirtem oraz szarą bluzą na zamek.

Julia Wieniawa należy do "teamu białych skarpetek"

Ale to nie koniec. Trzeba też spojrzeć na stopy, na których pojawia się duet "brzydkich" sneakersów oraz długich skarpet. Wieniawa nosi je nie tylko do butów sportowych, ale także do skórzanych loafersów czy nawet do gumowych klapek na grubej podeszwie (tak prezentowała się na Open’erze).

