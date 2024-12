Połączyła najmodniejsze kolory sezonu. Nie można oderwać oczu

Styl Izabeli Janachowskiej to synonim elegancji i klasy. Oprócz tego nie jest obojętna na trendy i subtelnie wplata je do swoich stylizacji. Tym razem postawiła na najmodniejsze kolory sezonu.

Do tego dobrała czekoladowy płaszcz z wiązaniem, który jest idealnym rozwiązaniem o tej porze roku. Taki krój pięknie podkreśla talię. Całość uzupełniły stylowe dodatki. Torebką i szpilki w kolorze bordo oraz złote kolczyki w kształcie łezki w rozmiarze XXL.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!