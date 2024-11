Jak ubrać się na wesele zimą? Sukienka Janachowskiej to strzał w dziesiątkę

Opcja, którą wybrała Izabela, jest idealnym przykładem tego, że w zimie nasz imprezowy look może robić wrażenie. Co prawda jej stój był klasyczny, bez większego szaleństwa, natomiast cała magia działa się w dolnej części. Rozszerzana u dołu sukienka podczas obrotów, a nawet lekkich ruchów w bok przepięknie powiewa i dzięki temu robi efekt "wow". Oprócz tego model ten z widocznie zaznaczonym wcięciem w talli sprawił, że sylwetka wyglądała dużo smuklej. Całość stylizacji celebrytki dopełniły klasyczne, czarne szpilki ze szpiczastym noskiem.

Przy obecnej porze roku wcale nie bójmy się ciemniejszych tonacji. Wręcz przeciwnie. Burgundowa midi, którą wybrała Janachowska będzie totalnym hitem. Ten kolor aktualnie jest jednym z najmodniejszych, dlatego podczas wielkiego wyjścia z pewnością zrobi furorę. Kolory sukienek w bardziej stonowanych odcieniach, którym warto się teraz przyjrzeć to nie tylko bordo, ale także butelkowa zieleń, czekoladowy, mokka, karmelowy, granatowy, a także ponadczasowa czerń.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!