Polak w zagranicznym kurorcie. "Nie zna języków, kombinuje i przynosi wstyd"

Dziecinnieją, nie radzą sobie z podstawowymi rzeczami i chcą być obsłużeni natychmiast, przez co kilka lat temu powstał stereotyp "Polaka Janusza" na wakacjach. - Po przeprowadzeniu kilkunastu rozmów, zaczęłam słyszeć to samo. Kolejni piloci mówili, że ktoś zadzwonił w nocy i powiedział "nie mam papieru toaletowego w pokoju, proszę przyjechać" – mówi o zachowaniu Polaków na wakacjach w programie "Newsroom" WP Justyna Dżbik-Kluge, autorka książki "Polacy Last Minute".