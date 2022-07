Poleciał do umierającego syna. "Zdążył w ostatniej chwili"

Jak podaje jeden z tabloidów, Rzeźniczak jeszcze w piątek brał udział w meczu z Wartą Poznań, jednak tuż po spotkaniu poleciał do Izraela. Zdążył pożegnać się z synem. "Kuba Rzeźniczak poleciał do Izraela w ostatniej chwili. Zdążył. Był przy dziecku do końca. Syn zmarł w środę. Wcześniej Kuba bardzo chciał, by przenieść synka do Polski i leczyć w Centrum Zdrowia Dziecka" – czytamy w "Fakcie", który powołuje się na osobę z otoczenia piłkarza.