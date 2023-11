Poleciała do Dubaju. Nie ukrywa, czym się tam zajmuje

Anna Renusz z mężem w ZEA. To było jej marzenie

Renusz nie ukrywała, że wyjazd do ZEA był jej wielkim marzeniem. "Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać" - napisała w jednym z wpisów z wyprawy. Zwrócił na to uwagę również jej ukochany, który w komentarzu w innym miejscu podkreślił: "Pięknie twoje marzenie, bejb". Wycieczka nie była związana z jej pracą. Celebrytka chciała odpocząć i pozwiedzać.