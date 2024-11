Bawi się w Meksyku. Od kreacji można dostać oczopląsu

Julia Wieniawa w ostatnich tygodniach wypoczywała na indonezyjskich wyspach. Surfowała, medytowała i uprawiała jogę. Prosto z Lombok poleciała na pokaz Caroliny Herrery do Meksyku . Podróż trwała kilkanaście godzin. Ale czego nie robi się dla słynnej na całym świecie marki?

Wieniawa uzupełniła look chabrowymi czółenkami na obcasach , które rewelacyjnie zgrały się z sukienką. W stylizacji pojawiła się też srebrna biżuteria oraz torebka w formie wiklinowego koszyka z jasnoróżowymi detalami. Młoda gwiazda pokazała, że czuje meksykański klimat i wie, jak ubrać się na nieformalną posiadówkę zorganizowaną przez światową markę. Takiej znawczyni mody Polska się nie powstydzi!

