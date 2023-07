Poleciała do Norwegii. Tak Elżbieta z "Rolnika" ubrała się na szlak

Elżbieta Czabator wyznaje zasadę: przezorny zawsze ubezpieczony. Dlatego nie wyszła na spacer po norweskiej wsi Oltedal bez kurtki, która zabezpieczy ją przed deszczem. "Rolniczka" włożyła niebieską wiatrówkę sięgającą do bioder. To najlepszy wybór na górskie szlaki czy przechadzki po morskich deptakach, gdy pogoda nie dopisuje. Elżbieta wybrała jednak model bez kaptura, a to spory błąd. Dlatego do ręki musiała wziąć jeszcze parasolkę.