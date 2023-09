Jesienią zaleją ulice. To najmodniejsze spodnie sezonu

Bojówki, z angielskiego cargo pants, to spodnie, które święciły triumfy w latach 90. i 2000. Później na długo były zapomniane – aż do 2022 roku, w którym wróciły do modowych trendów. Początkowo nie każdemu podobał się ten comeback, ale coraz więcej fashionistek daje się do nich przekonać. Dziś te spodnie noszą wszystkie modne dziewczyny, czego dowodem są setki postów na Instagramie.