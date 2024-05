Poleciała na egzotyczne wakacje. Nie każda miałaby odwagę włożyć taką mini

Edyta Zając z początkiem kwietnia dołączyła do redakcji "Dzień Dobry TVN" i zdążyła już zaliczyć kilka wejść za żywo z sekcją show-biznesową. Jednak wygląda na to, że początek maja jest dla niej czasem odpoczynku.

Chyba każda kobieta zainteresowana modą wie, że to już trzeci z kolei sezon wiosenno-letni, w którym rządzą sukienki wyglądające, jak ręcznie wydziergane na szydełku . To istna mieszanka subtelności i sensualności, która genialnie sprawdza się w kurortach i na plażach.

Świeżo upieczona prezenterka "Dzień Dobry TVN" do letniej minisukienki dobrała złotą biżuterię – pierścionek i kolczyki, które przybrały formę stylizowaną na starożytne monety. Zając nie potrzebowała misternej fryzury czy mocnego makijażu, by prezentować się fenomenalnie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!