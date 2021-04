Policja o kontrolowaniu wesel i imprez w majówkę. Od początku pandemii sprawdzono 4 miliony przyjęć

Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, był gościem w programie "Newsroom" WP, gdzie odniósł się do kwestii przyjęć komunijnych i weselnych. Przedstawiciel służb zapewnił, że będą odbywać się kontrole. - Od początku pandemii przeprowadziliśmy ponad 4 miliony kontroli miejsc, gdzie są organizowane wesela, dyskoteki, siłownie - wyliczył. Rzeczkowski zapewnił, że sprawdzanie, czy Polacy przestrzegają zasad, będzie szczególnie wnikliwe w majówkę. Kontrole odbędą się w hotelach czy pensjonatach. Za złamanie przepisów grozi mandat do tysiąca złotych, ale inspektor sanitarny może nałożyć decyzję administracyjną i obarczyć karą do 30 tysięcy złotych.

