Policja radzi, jak ustrzec się przed napadem. Punkt szósty sugeruje, że ubiór może być zaproszeniem do seksu

Jak podaje na swojej stronie internetowej Amnesty Internacional: "w rzeczywistości kobiety są gwałcone i atakowane bez względu na to, co mają na sobie. Żaden rodzaj ubioru nie jest zaproszeniem do seksu, ani nie oznacza zgody. To, w co kobieta była ubrana, kiedy została zgwałcona, nie ma znaczenia". Agencja podkreśla, że osoba, które doświadczyła napaści na tle seksualnym nigdy nie jest sobie winna, a seks bez zgody jest gwałtem. Podejście, że strój może być powodem do gwałtu jest krzywdzące dla ofiar – czytamy dalej na stronie AI.

W celu uzmysłowienia społeczeństwu, że to, co mamy na sobie, nie wpływa na to, czy zostaniemy napadnięci, czy zgwałceni, zorganizowano na Uniwersytecie w Kansas przejmującą wystawę. Pokazano w formie galerii, w co były ubrane ofiary gwałcicieli w dniu, w którym zostały skrzywdzone. Zwykłe jeansy, sukienka w dziecięcym rozmiarze, luźna koszula zapinana na guziki czy strój do ćwiczeń – tak wygląda wystawa "What were you wearing?". Odwiedzający mieli szansę się przekonać, że ofiary gwałtu wcale nie muszą być prowokujące, aby doszło do tragedii. Co i tak nie usprawiedliwia napaści.