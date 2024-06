Policjantka pokazała naklejkę na samochodzie. "Nie było mi do śmiechu"

Mł. insp. Małgorzata Sokołowska podzieliła się na swoim profilu na Facebooku zdjęciem samochodu z tajemniczą naklejką. Jak wyjawiła, nie miała pojęcia co oznacza, dlatego postanowiła sprawdzić to w sieci. Gdy przeczytała o jej znaczeniu, nie była zadowolona.

"Mam ogromne poczucie humoru, czasami nawet aż za bardzo śmieszkuję, ale widząc tę naklejkę na samochodzie nie było mi ani trochę do śmiechu. Z ciekawości wyszukałam w internecie jej opis, który można znaleźć na wielu portalach sprzedażowych. Brzmi on tak: "Naklejka na samochód. Polowanie/lista przejechanych osób " - napisała.

Naklejka z grafiką ryby na samochodzie była deklaracją wiary, która sugerowała, że właściciel samochodu jest chrześcijaninem. Ryba to symbol, który jest obecny w chrześcijaństwie niemal od początku jego istnienia. Narysowana w ten sposób, miała nawiązywać do samej postaci Jezusa Chrystusa. Jest to zatem znak o pozytywnym przekazie, który ma dawać nadzieję oraz wskazywać na przywiązanie do religii.