Nowy obowiązek kierowców. Brak tej naklejki grozi mandatem

W celu poprawy jakości powietrza w dużych miastach już wkrótce powstaną specjalne strefy. Wjazd do nich będą miały jedynie te samochody, które spełnią określone normy dotyczące emisji spalin.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Krajowym Planie Odbudowy, miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców i charakteryzujące się przekroczeniem dopuszczalnych poziomów emisji tlenków azotu, są zobowiązane do utworzenia odpowiednich stref czystego transportu.

Gdy dojdzie do prowadzenia stref czystego transportu (SCT) kierowcy będą musieli udowodnić, że ich samochód spełnia określone normy zawarte w przepisach. Tylko wtedy właściciel pojazdu będzie mógł wjechać do miasta. Początkowo auta spełniające wymogi będą oznaczane specjalnymi zielonymi naklejkami w kształcie ośmiokąta .

Okazuje się jednak, że Parlament Europejski chce zaostrzyć normy dotyczące dopuszczalnej ilości tlenków azotu. Jeśli faktycznie pomysł wejdzie w życie, aż 15 polskich miast będzie musiało wprowadzić SCT. Do tych miast należą m.in. Bydgoszcz, Łódź, Tarnów, Katowice, Częstochowa, Szczecin czy Białystok.

