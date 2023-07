Polka była "króliczkiem" Playboya. Ujawnia jego "surowe zasady"

Okazuje się, że światowej sławy kobieciarz miał specjalny kodeks postępowania dla swoich siedmiu partnerek, od którego nie było wyjątków. Pierwsza zasada Hefnera brzmiała: "Musiałyśmy być w domu o 21.00, więc miałyśmy godzinę policyjną". Wbrew jego niechęci do monogamii, drugą zasadą było "nie zdradzaj Hefa". Trzecią kluczową zasadą było to, że dziewczyny miały możliwość spania w jego łóżku dwa razy w tygodniu, jeśli sobie tego życzyły. Jednak "nigdy nie było to wymagane" – przyznała Izabella.