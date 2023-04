Kolekcjonował zdjęcia genitaliów. Album miał trafić na aukcję

Na filmie miejsca intymne były co prawda zamazane. Hugh posiadał jednak oryginalne taśmy. Zdjęcia miały trafić do specjalnego albumu wystawionego na tajnej aukcji. Dziewczyny bały się, że Hefner będzie je szantażował. - To była kolejna dziwna rzecz, która sprawia, że bałam się od niego odejść. Wiedziałam, że on dysponuje ogromną ilością zdjęć i wideo, którymi może mnie szantażować - mówiła Madison.