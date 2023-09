Polka nosi tylko lateks. Jej filmiki robią furorę na świecie

Izabela Szymańska, która na TikToku posługuje się nazwą "latex_coach" bez wątpienia uwielbia lateks. W końcu to właśnie ten materiał jest niekwestionowaną gwiazdą jej filmików. Kobieta postawiła sobie za cel, by zmienić postrzeganie Polaków na temat tego dość kontrowersyjnego materiału. Czy to się uda?