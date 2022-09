Polka przytuliła Meghan Markle. Opowiedziała o spotkaniu z księżną

Podczas oficjalnego spaceru po śmierci królowej Elżbiety II, w którym udział wzięli książę William i książę Harry z żonami, Meghan Markle przytuliła się do dziewczyny z tłumu. Jak się okazało - była to mieszkająca w Anglii Polka. 14-latka opowiedziała, jak doszło do tego spotkania.