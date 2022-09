Kuzynka króla Karola III uderza w rodzinę królewską. "Piekielny rodzaj znęcania się" nad Meghan Markle

Ostatnie wydarzenia związane ze śmiercią i pogrzebem królowej Elżbiety II żywo rozgrzały prasę i dały pole do omawiania coraz to nowych informacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Niemałą sensację wywołał najnowszy wywiad z Catherine Oxenberg, córką księżniczki Elżbiety Karadziordziewić, kuzynki króla Karola III. W szczerej rozmowie z "New York Post" opowiedziała o tym, jak jej arystokratyczna rodzina traktuje osoby spoza swoich kręgów, które mają do nich dołączyć. Zwróciła się również do Meghan Markle.