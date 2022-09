Wytknął Meghan Markle udział w pogrzebie królowej. Widzowie ganią prezentera

Meghan Markle i książę Harry od miesięcy liczą się ze skutkami swojej decyzji o odejściu z monarchii i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Popularny brytyjski dziennikarz już wielokrotnie ich za to krytykował. Przy okazji pogrzebu królowej Elżbiety II również postanowił wyrazić swą niechęć do tych dwojga. Nie sądził, że za komentarz o Markle, zamiast pochwały, dostanie... naganę.