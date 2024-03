Polka z Moskwy o zamachu. Mówi, co usłyszała

W piątek, 22 marca, w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku (na obrzeżach Moskwy) doszło do ataku. Przed koncertem zespołu Piknik do budynku wtargnęli uzbrojeni napastnicy. Na tę chwilę liczba ofiar wzrosła do 115 osób, jak podają rosyjskie służby.