Wdowa po Nawalnym dodała zdjęcie po głosowaniu. Wymowny wpis

"Tak naprawdę (...) to nie ja dla ciebie, ale ty dajesz mi nadzieję, że nie wszystko na marne, że znów będziemy walczyć. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli do każdego miasta na świecie. Jesteście moim wsparciem. Kocham was wszystkich bardzo mocno" - podkreśliła Nawalna.