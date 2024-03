Polka w Berlinie: Niemcy są zadowoleni ze zmiany władzy w Polsce

W odróżnieniu od 500 plus prawo do tzw. Kindergeld w Niemczech może zostać przedłużone, jeśli dziecko podejmuje dalszą naukę, aż do ukończenia przez nie 25 lat. Od 1 stycznia 2024 roku dostępna jest kwota do 292 euro na dziecko miesięcznie. Z dodatkowych świadczeń to zasiłek "Hartz IV" został zastąpiony zasiłkiem obywatelskim. Można starać się też m.in. o zasiłek mieszkaniowy Wohngeld czy rodzicielski Elterngeld.