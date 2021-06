Polka żyje w USA. Mieszka tam od dziecka i widzi różnicę

Gina Muza miała 9 lat, kiedy wyjechała z tatą do USA w poszukiwaniu lepszego życia. Nie wszystko wtedy ułożyło się po ich myśli i po kilku latach wrócili do kraju. Historia jednak zatoczyła koło. Polka ponownie trafiła do Nowego Jorku, gdzie spełniło się jej największe, dziecięce marzenie. W rozmowie z WP Kobieta, piosenkarka zdradza, komu ze sławnych osób to zawdzięcza. Wspomina też polską i amerykańską szkołę.