Ateista na chrzcie. Polacy wolą nie zapraszać, chociaż Kościół nie ma nic przeciwko

Co więcej, zaproszenie ateisty czy osoby innej wiary może pomóc lepiej poznać religię, której on sam nie wyznaje. – To scala ludzi, pozwala lepiej się poznać, uczy tolerancji i szacunku. Poza tym nigdy nie wiemy, które doświadczenie jest dla kogoś przełomowe, dlatego jeśli wierzymy w Boga, to nie powinniśmy uniemożliwiać innym poznanie go – podkreśla.