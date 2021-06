"Syndrom jaskini". Coraz więcej ludzi ma ten problem przez pandemię

– Nie jesteśmy tutaj, by funkcjonować według czyiś scenariuszy. Jesteśmy po to, by żyć tak, jak umiemy, w takim rytmie, na jaki możemy, chcemy sobie pozwolić, z szacunkiem dla swojego ciała i umysłu. Wszak to jedyne, co naprawdę posiadamy. Warto sobie zdać sprawę, że nie jest naszym obowiązkiem spełnianie oczekiwań świata. Świat może mieć inne oczekiwania, a my możemy się zastanowić, czy chcemy w to "wchodzić" – metodycznie tłumaczy specjalistka.